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    Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана

    24 Июля 2022, 13:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Глава государства отметил личный вклад узбекского лидера в укрепление стратегического партнерства, отношений дружбы и добрососедства между нашими странами.

    Также были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества и график предстоящих встреч на высшем уровне.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Узбекистан
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