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    Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Таджикистана

    5 Октября 2020, 17:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телефонный разговор провел Глава государства с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского народа Таджикистана.

    Президент Казахстана отметил вклад Эмомали Рахмона в укрепление традиционной дружбы и сотрудничества между странами, выразил уверенность, что активный политический диалог на высшем уровне будет и впредь способствовать углублению казахско-таджикского стратегического партнерства.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Таджикистан
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