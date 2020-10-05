Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Таджикистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телефонный разговор провел Глава государства с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского народа Таджикистана.

Президент Казахстана отметил вклад Эмомали Рахмона в укрепление традиционной дружбы и сотрудничества между странами, выразил уверенность, что активный политический диалог на высшем уровне будет и впредь способствовать углублению казахско-таджикского стратегического партнерства.