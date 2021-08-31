Глава государства провел телефонный разговор с Александром Лукашенко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главы государств Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко обсудили ключевые аспекты казахстанско-белорусских отношений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенты с удовлетворением отметили положительную динамику взаимодействия двух стран в торгово-экономической сфере.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Отдельное внимание было уделено взаимодействию Казахстана и Беларуси в рамках интеграционных структур на евразийском пространстве.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил белорусского коллегу с днем рождения.



