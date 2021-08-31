Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Глава государства провел телефонный разговор с Александром Лукашенко

    31 Августа 2021, 15:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главы государств Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко обсудили ключевые аспекты казахстанско-белорусских отношений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенты с удовлетворением отметили положительную динамику взаимодействия двух стран в торгово-экономической сфере.

    Лидеры двух стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Отдельное внимание было уделено взаимодействию Казахстана и Беларуси в рамках интеграционных структур на евразийском пространстве.

    В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил белорусского коллегу с днем рождения.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Беларусь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Взаимный 14-дневный безвизовый режим могут ввести Казахстан и Египет
    Президент РК подчеркнул, что интеграция в ЕАЭС должна идти исключительно по экономическому треку - Руслан Желдибай
    Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
    5 113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов