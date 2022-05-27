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    Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Польши

    27 Мая 2022, 15:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе польской стороны состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Польши Анджеем Дудой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенты подчеркнули, что в нынешнем году отмечается 30-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами. За этот небольшой по историческим меркам период времени Казахстан и Польша достигли заметных результатов в развитии взаимовыгодного сотрудничества.

    Стороны также обсудили перспективы развития двустороннего взаимодействия в политической и торгово-экономической сферах.

    Главы государств обменялись мнениями по наиболее актуальным темам международной повестки дня.

    В завершение беседы президенты подтвердили обоюдную готовность к продолжению конструктивного диалога по широкому спектру направлений, представляющих взаимный интерес.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Акорда Польша
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