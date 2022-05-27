Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Польши

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе польской стороны состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Польши Анджеем Дудой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенты подчеркнули, что в нынешнем году отмечается 30-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами. За этот небольшой по историческим меркам период времени Казахстан и Польша достигли заметных результатов в развитии взаимовыгодного сотрудничества.

Стороны также обсудили перспективы развития двустороннего взаимодействия в политической и торгово-экономической сферах.

Главы государств обменялись мнениями по наиболее актуальным темам международной повестки дня.

В завершение беседы президенты подтвердили обоюдную готовность к продолжению конструктивного диалога по широкому спектру направлений, представляющих взаимный интерес.