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Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Польши Анджей Дудой

8 Ноября 2021 18:39
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Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Польши Анджей Дудой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе беседы, состоявшейся по инициативе польской стороны, Касым-Жомарт Токаев и Анджей Дуда обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки, в том числе в свете председательства Польши в ОБСЕ в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Президент Казахстана поздравил своего польского коллегу с предстоящим председательством Варшавы в ОБСЕ и подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию, в том числе в целях реализации наследия Астанинского саммита 2010 года.

Анджей Дуда проинформировал казахстанского лидера об основных приоритетах польского председательства, включая содействие урегулированию «затяжных» конфликтов на пространстве ОБСЕ.

Собеседники с удовлетворением отметили высокую динамику казахстанско-польского многопланового сотрудничества. Была выражена обоюдная заинтересованность в расширении инвестиционного сотрудничества в ключевых секторах экономики.

Главы Казахстана и Польши обменялись оценками текущей ситуации в Афганистане и вокруг него. Касым-Жомарт Токаев и Анджей Дуда сошлись во мнении, что афганский кризис требует активного и конструктивного участия всех заинтересованных сторон для решения гуманитарных проблем, борьбы с терроризмом и экстремизмом, нелегальной миграцией и наркотрафиком.

В завершение беседы президенты обсудили график двусторонних мероприятий на предстоящий период.

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#Президент Казахстана  
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