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    Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Франции

    27 Февраля 2022, 18:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Обсуждены вопросы двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества, а также ситуация в Евразийском пространстве. Главы государств условились поддерживать регулярные рабочие контакты.

    Накануне состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Европейского Союза Шарлем Мишелем.



    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Евросоюз Франция Международная деятельность РК
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