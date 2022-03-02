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    Глава государства провел совещание с руководством Вооруженных сил

    2 Марта 2022, 15:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны под руководством Президента Республики Казахстан – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами состоялось совещание по вопросам дальнейшего развития армии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев поручил руководству оборонного ведомства модернизировать структуру и состав Вооруженных сил с учетом актуальных угроз военной безопасности. Президент отметил необходимость совершенствования системы военного управления посредством современных цифровых подходов.

    На совещании обсуждены вопросы переоснащения казахстанской армии современными и высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники. Министерству обороны поручено пересмотреть программу боевой подготовки с внедрением новых методов применения войск.

    Глава государства акцентировал внимание на вопросах развития системы военного образования и кадровой политики с целью повышения профессионального уровня военнослужащих, карьерного роста на основе принципа меритократии. Президент заявил о необходимости повышения социального статуса военнослужащих, престижа воинской службы и мотивирования молодежи на выполнение воинского долга.

    По итогам совещания Верховный главнокомандующий отметил, что Вооруженные силы должны стоять на страже интересов государства, безопасности каждого его гражданина.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Армия
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