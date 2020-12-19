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    Глава государства провел совещание с акимами

    19 Декабря 2020, 14:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В резиденции Акорда Касым-Жомарт Токаев провел совещание с акимами областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы социально-экономического развития регионов и реализации государственных программ.

    Президент заслушал доклады акимов о ходе исполнения ранее данных поручений и инициатив. Обращаясь к руководителям областей и городов республиканского значения, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность удовлетворения нужд граждан в условиях пандемии.


    В завершение Глава государства поставил перед акимами ряд конкретных задач по оперативному решению актуальных вопросов развития регионов, улучшению качества жизни населения, а также реализации Дорожной карты занятости на должном уровне.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Астана Акорда Акимат Общество
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