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Глава государства провел совещание с акимами

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Декабря 2020, 14:34
Глава государства провел совещание с акимами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В резиденции Акорда Касым-Жомарт Токаев провел совещание с акимами областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы социально-экономического развития регионов и реализации государственных программ.

Президент заслушал доклады акимов о ходе исполнения ранее данных поручений и инициатив. Обращаясь к руководителям областей и городов республиканского значения, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность удовлетворения нужд граждан в условиях пандемии.

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В завершение Глава государства поставил перед акимами ряд конкретных задач по оперативному решению актуальных вопросов развития регионов, улучшению качества жизни населения, а также реализации Дорожной карты занятости на должном уровне.

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