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Глава государства провел совещание с акимами Нур-Султана и Алматы

18 Марта 2020 12:58
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Глава государства провел совещание с акимами Нур-Султана и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание в режиме видеосвязи с акимами городов Нур-Султан и Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Президент заслушал отчет акима столицы Алтая Кульгинова о текущей ситуации в городе и принятых мерах по вводу карантина для противодействия распространению коронавируса.

Касым-Жомарт Токаев назвал важной задачей полное обеспечение жителей города товарами первой необходимости и продуктами питания.

Глава государства отметил необходимость оказывать необходимое содействие и решать возникающие вопросы дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, расположенных в городе Нур-Султан.

В связи с перемещением акцентов на борьбу с коронавирусом Президент поручил не снимать с повестки дня и другие актуальные вопросы жизни города. В частности, Касым-Жомарт Токаев призвал держать на особом контроле паводковую ситуацию.

Глава государства также заслушал доклад Бакытжана Сагинтаева о подготовке Алматы к введению карантина, количестве зарезервированных коечных мест, мобилизации ресурсов и средств для противостояния распространению коронавирусной инфекции.

Президент поручил уделять особое внимание решению вопросов, связанных с продовольственной безопасностью крупнейшего мегаполиса страны, а также жестко контролировать цены на социально значимые товары.

Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости отработать совместно с акиматом Алматинской области вопросы передвижения жителей региона, которые работают в Алматы.

Напомним, 15 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Чрезвычайное положение введено на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.

Режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.
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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан, Алматы, Акорда, Акимат, Коронавирус,
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