Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Глава государства провел совещание по вопросам социально-экономического развития страны

    15 Апреля 2021, 18:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, на котором были рассмотрены обновленный прогноз развития страны и предложения по уточнению республиканского бюджета. В мероприятии приняли участие Премьер-Министр Аскар Мамин, Руководитель Администрации Президента Ерлан Кошанов, председатель Национального банка Ерболат Досаев и другие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе совещания Правительством были представлены прогнозы социально-экономического развития и предложения по уточнению республиканского бюджета на текущий год с учетом ситуации в мировой экономике, тенденций на товарных рынках и предварительных итогов I квартала 2021 года. В частности, реальный рост ВВП в текущем году прогнозируется на уровне 3,1 % с увеличением к утвержденному показателю на 0,3 %. Уровень инфляции сохранен в коридоре 4-6 %.

    Основной задачей уточнения бюджета являются исполнение поручений, озвученных Главой государства в Послании народу Казахстана и реализация предвыборной платформы партии «Nur Otan». В этой связи ожидается рост как доходной, так и расходной части бюджета.

    Дополнительные средства будут направлены на развитие автомобильных дорог, дальнейшее осуществление проекта «Ауыл – ел бесiгi», поддержку субъектов предпринимательства в наиболее пострадавших отраслях экономики, реализацию Дорожной карты занятости, развитие агропромышленного комплекса.


    Дополнительные расходы на борьбу с пандемией пойдут на выплату надбавок медработникам и оплату медицинских услуг. Кроме того, запланированы средства на обеспечение жильем военнослужащих, противопаводковые мероприятия, строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения.

    По итогам обсуждения Главой государства даны поручения по оптимизации расходов и повышению доходов бюджета, совершенствованию системы государственных закупок, развитию инфраструктуры и цифровизации, а также активизации работы по уменьшению доли государства в экономике в рамках Комплексного плана приватизации.

    Автор:

    Президент Казахстана Правительство РК Премьер-министр РК Акорда Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    В Национальном банке объяснили решение о сохранении базовой ставки на уровне 16,75%
    Четыре молочно-товарные фермы планируют построить в ЗКО
    Инвестпроекты на 1,9 трлн тенге реализуют в Западно-Казахстанской области
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
    5 Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве