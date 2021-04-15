Глава государства провел совещание по вопросам социально-экономического развития страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, на котором были рассмотрены обновленный прогноз развития страны и предложения по уточнению республиканского бюджета. В мероприятии приняли участие Премьер-Министр Аскар Мамин, Руководитель Администрации Президента Ерлан Кошанов, председатель Национального банка Ерболат Досаев и другие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе совещания Правительством были представлены прогнозы социально-экономического развития и предложения по уточнению республиканского бюджета на текущий год с учетом ситуации в мировой экономике, тенденций на товарных рынках и предварительных итогов I квартала 2021 года. В частности, реальный рост ВВП в текущем году прогнозируется на уровне 3,1 % с увеличением к утвержденному показателю на 0,3 %. Уровень инфляции сохранен в коридоре 4-6 %.

Основной задачей уточнения бюджета являются исполнение поручений, озвученных Главой государства в Послании народу Казахстана и реализация предвыборной платформы партии «Nur Otan». В этой связи ожидается рост как доходной, так и расходной части бюджета.

Дополнительные средства будут направлены на развитие автомобильных дорог, дальнейшее осуществление проекта «Ауыл – ел бесiгi», поддержку субъектов предпринимательства в наиболее пострадавших отраслях экономики, реализацию Дорожной карты занятости, развитие агропромышленного комплекса.





Дополнительные расходы на борьбу с пандемией пойдут на выплату надбавок медработникам и оплату медицинских услуг. Кроме того, запланированы средства на обеспечение жильем военнослужащих, противопаводковые мероприятия, строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения.

По итогам обсуждения Главой государства даны поручения по оптимизации расходов и повышению доходов бюджета, совершенствованию системы государственных закупок, развитию инфраструктуры и цифровизации, а также активизации работы по уменьшению доли государства в экономике в рамках Комплексного плана приватизации.



