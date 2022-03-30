Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Глава государства провел совещание по финансово-экономическим вопросам

    30 Марта 2022, 16:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В резиденции Акорда под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание по наиболее актуальным вопросам финансово-экономической повестки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства отметил, что геополитическая неопределенность оказывает серьезное давление на нашу экономику, в связи с чем государственные органы должны работать слаженно и эффективно.

    – Ситуация меняется очень быстро. В таких условиях важно детально просчитывать свои шаги, четко и быстро оценивать все риски и возможности. Решения должны быть взвешенными и приниматься без промедления и бюрократических проволочек, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    В ходе совещания о текущем состоянии и прогнозах развития экономики доложил Премьер-министр Алихан Смаилов. Председатель Национального банка Галымжан Пирматов отчитался о проводимой в настоящее время денежно-кредитной политике. Информацию об уточненных параметрах республиканского бюджета на 2022 год представил заместитель Премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.

    Участники мероприятия обсудили вопросы оптимизации расходов бюджета, подготовки к весенней посевной кампании, развития экспортной политики и привлечения инвестиций, совершенствования транспортной логистики, а также реализации Программы повышения доходов населения.

    По итогам совещания Главой государства Правительству и Администрации Президента дан ряд поручений по вопросам социально-экономического развития страны.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Экономика Бюджет
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    В Национальном банке объяснили решение о сохранении базовой ставки на уровне 16,75%
    Четыре молочно-товарные фермы планируют построить в ЗКО
    Инвестпроекты на 1,9 трлн тенге реализуют в Западно-Казахстанской области
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
    5 113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов