Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Глава государства провел совещание по финансово-экономическим вопросам

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
30 Марта 2022, 16:41
Глава государства провел совещание по финансово-экономическим вопросам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В резиденции Акорда под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание по наиболее актуальным вопросам финансово-экономической повестки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства отметил, что геополитическая неопределенность оказывает серьезное давление на нашу экономику, в связи с чем государственные органы должны работать слаженно и эффективно.

– Ситуация меняется очень быстро. В таких условиях важно детально просчитывать свои шаги, четко и быстро оценивать все риски и возможности. Решения должны быть взвешенными и приниматься без промедления и бюрократических проволочек, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

photo

В ходе совещания о текущем состоянии и прогнозах развития экономики доложил Премьер-министр Алихан Смаилов. Председатель Национального банка Галымжан Пирматов отчитался о проводимой в настоящее время денежно-кредитной политике. Информацию об уточненных параметрах республиканского бюджета на 2022 год представил заместитель Премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.

photo

Участники мероприятия обсудили вопросы оптимизации расходов бюджета, подготовки к весенней посевной кампании, развития экспортной политики и привлечения инвестиций, совершенствования транспортной логистики, а также реализации Программы повышения доходов населения.

По итогам совещания Главой государства Правительству и Администрации Президента дан ряд поручений по вопросам социально-экономического развития страны.

photo


Президент Казахстана   Акорда   Экономика   Бюджет  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов
113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области