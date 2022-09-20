Глава государства провел серию встреч с руководителями крупных американских компаний

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел встречи с руководителями крупных американских компаний, представляющих финансы, энергетику, сельское хозяйство, промышленность, транспорт, информационные технологии, образование и другие сферы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Серию встреч открыла беседа с глобальным управляющим директором по торговле нефтью и сырьевыми товарами одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Эдом Эмерсоном. Собеседники обсудили планы по реализации новых инвестиционных проектов в Казахстане. В настоящее время банк успешно сотрудничает с Международным финансовым центром «Астана». Также состоялся обмен мнениями о перспективах развития энергетической отрасли.

С председателем Grupo Los Grobo Густаво Гробокопателем и директором лаборатории роста Центра международного развития, профессором Гарвардского университета Рикардо Хаусманом были обсуждены перспективы развития сотрудничества в агропромышленной отрасли.

На встрече с председателем – главным исполнительным директором JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймоном было рассмотрено взаимодействие по линии финансовых институтов. Также состоялся обмен мнениями о перспективах развития мировой экономики, в том числе финансовых рынков.

С вице-президентом финансово-аналитической компании S&P Global Дэниэлом Ергином состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам энергетической безопасности и мерам по повышению глобальной конкурентоспособности нашей страны.

Вопросы создания полноценного технологического хаба в Казахстане и повышения человеческого капитала в сфере IT стали предметом встречи с основателем и председателем совета директоров ЕРАМ Systems Аркадием Добкиным. Компания входит в число ведущих мировых поставщиков программного обеспечения и цифровых услуг.

С генеральным директором компании Coursera Джеффом Маджионкалдой были рассмотрены вопросы развития образования, повышения квалификации государственных служащих, академической поддержки университетов. Coursera является одним из лидеров в области обучения знаниям и современным жизненным навыкам.

В беседе с генеральным менеджером Microsoft по Центральной Азии и Восточной Европе Мишель Симмонс были обсуждены перспективы расширения присутствия компании в Казахстане, в том числе планы по открытию IT-лаборатории, переподготовке и повышению квалификации IT-специалистов.

Касым-Жомарт Токаев встретился со старшим вице-президентом General Electric International Markets Набилем Хабайебом. Корпорация намерена локализовать в Казахстане производство медицинского оборудования. В частности, планируется запуск новой производственной линии по выпуску аппаратов для УЗИ и КТ.

Глава государства обсудил со старшим вице-президентом корпорации ExxonMobil Нилом Чапманом ход реализации проектов в углеводородном секторе страны. Особое внимание уделено возобновлению полномасштабного производства на месторождении Кашаган.

Касым-Жомарт Токаев и генеральный директор инвестиционной фирмы Franklin Templeton Дженни Джонсон рассмотрели возможности для реализации совместных проектов в Казахстане. Они также обменялись мнениями о дальнейшем развитии мировой экономики и финансового рынка. Franklin Templeton – глобальная инвестиционная компания. Под ее управлением находятся активы на 1,5 трлн долларов США.

По завершении встреч Глава государства принял участие в работе в казахско-американского инвестиционного круглого стола, организованного при содействии Торговой палаты США, Министерства иностранных дел Казахстана и Национальной компании Kazakh Invest.

В понедельник Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Программу визита Главы государства в Нью-Йорк открыла встреча в формате рабочего завтрака с руководителями глобальных финансовых институтов, среди которых такие компании, как Citi, Goldman Sachs, NASDAQ, Auerbach Grayson & Company LLP, Franklin Templeton, Brightlight Capital, AllianceBernstein, Jefferies Financial Group, Luxor Capital Group, Paine Schwartz Partners LLC, New Silk Road Forum, Robotti & Company Advisors, TPG Capital, Grupo Los Grobo.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал американских финансистов о масштабных политических и экономических реформах.

Также Президент встретился с представителями IT-сообщества Digital Nomads, которое объединяет 400 казахстанцев, проживающих за рубежом и работающих в ведущих технологических компаниях мира. В ходе встречи, прошедшей в теплой неформальной обстановке, были обсуждены перспективы развития IT-отрасли в Казахстане и текущие мировые тренды.

Перспективы создания в Казахстане полноценного технологического хаба обсудил Президент РК на встрече с основателем и председателем совета директоров ЕРАМ Systems Аркадием Добкиным.

Основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб пригласил Касым-Жомарта Токаева принять участие во Форуме, который состоится в Давосе в январе 2023 года.