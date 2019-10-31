Глава государства провел ряд встреч
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова проинформировала Главу государства о проведении конкурса в Президентский молодежный кадровый резерв. Касым-Жомарт Токаев указал на исключительную важность проведения честного и прозрачного конкурса, отбора действительно лучших кандидатов, а также решения вопроса с их трудоустройством в ближайшие годы.
Аким Карагандинской области Женис Касымбек доложил Президенту о социально-экономическом развитии региона по итогам 9 месяцев 2019 года, реализуемых инвестиционных проектах, состоянии социальной инфраструктуры, строительстве объектов здравоохранения и образования, а также о ходе жилищного и автодорожного строительства. Глава государства дал ряд поручений по контролю цен на социально значимые продукты питания, проведению отопительного сезона, а также предоставлению адресной социальной помощи.
Касым-Жомарт Токаев также заслушал информацию акима города Шымкента Ерлана Айтаханова о работе по повышению благосостояния жителей и развитию инфраструктуры присоединенных территорий. Кроме того, на встрече Президенту был представлен трехлетний план развития города. Глава государства поручил активизировать работу по обеспечению окраин города необходимой инфраструктурой: электричеством, газоснабжением, питьевой водой, дорогами.
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