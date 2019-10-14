Глава государства провел ряд встреч

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра юстиции Марата Бекетаева, руководителя Представительства Президента РК в Парламенте Бейбута Исабаева, а также членов Национального совета общественного доверия Ерлана Саирова и Мухтара Тайжана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министру юстиции Марату Бекетаеву повысить качество законопроектной работы Правительства.

Бейбут Исабаев доложил Главе государства о работе Представительства в Парламенте, а также о ходе рассмотрения законопроектов, направленных на реализацию ключевых положений предвыборной платформы и Послания Президента.

В ходе беседы с Ерланом Саировым обсуждались общественно-политическая ситуация в стране, региональное развитие. На встрече также были рассмотрены приоритеты Послания Президента народу Казахстана, развитие отдельных приграничных районов республики, ситуация с обеспечением многодетных семей жильем и предоставлением молодежи качественного образования.





На встрече с Мухтаром Тайжаном были затронуты земельный вопрос, проблемы военно-патриотического воспитания, а также трудоустройства граждан, отбывших наказание за преступления. Кроме того, обсуждались вопросы обеспечения жильем и работой жителей регионов, дорожного строительства и экологические проблемы.