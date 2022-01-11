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    11:03, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Глава государства провел ряд телефонных разговоров

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    НУР-СУЛТАН КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана провел телефонные разговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и Королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акоры.

    Касым-Жомарт Токаев проинформировал собеседников о текущей обстановке в Казахстане, принимаемых мерах по восстановлению конституционного порядка в стране.

    Зарубежные лидеры высказали поддержку действиям руководства Казахстана по урегулированию ситуации и заявили о готовности к дальнейшему укреплению дружественных отношений с нашей страной.

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