Глава государства провел ряд телефонных разговоров

НУР-СУЛТАН КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана провел телефонные разговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и Королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акоры.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал собеседников о текущей обстановке в Казахстане, принимаемых мерах по восстановлению конституционного порядка в стране.

Зарубежные лидеры высказали поддержку действиям руководства Казахстана по урегулированию ситуации и заявили о готовности к дальнейшему укреплению дружественных отношений с нашей страной.