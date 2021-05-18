Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Глава государства провел переговоры с Президентом Швейцарии Ги Пармеланом

    18 Мая 2021, 19:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел переговоры с Президентом Швейцарии Ги Пармеланом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи провел переговоры со своим швейцарским коллегой Ги Пармеланом. Лидеры двух стран обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах.

    Выразив удовлетворение динамичным развитием казахско-швейцарских отношений, собеседники уделили особое внимание укреплению деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов в сферах транспорта и логистики, машиностроения, сельского хозяйства, туризма, высоких технологий и «зеленой» экономики.

    Касым-Жомарт Токаев заявил, что Швейцария является одним из ключевых политических, торговых и экономических партнеров Казахстана в Европе. Сегодня в нашей стране успешно работают свыше 40 предприятий и компаний с участием швейцарского капитала.

    – Полагаю, что у нас есть все необходимые возможности для того, чтобы обеспечить продолжение взаимовыгодного и успешного сотрудничества. Наша задача заключается в том, чтобы предоставить дополнительные стимулы во всех областях нашего взаимодействия, – подчеркнул Глава государства.

    В свою очередь Ги Пармелан высоко оценил уровень казахско-швейцарских взаимоотношений.

    – Я должен отметить хорошее сотрудничество в интересующих нас областях. Надеюсь, что в будущем мы сможем укрепить и расширить данное сотрудничество еще больше, – сказал Президент Швейцарии.

    Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и Делового совета в реализации достигнутых договоренностей. Президент информировал собеседника о социально-экономических преобразованиях и мерах по улучшению инвестиционного климата. Он также предложил расширить спектр партнерства в различных секторах экономики и структуру товарооборота с учетом потенциала сторон.

    В данном контексте Глава государства поддержал намерение швейцарских компаний принять участие в проектах по развитию железнодорожной инфраструктуры в Казахстане.

    В ходе переговоров также была рассмотрена ситуация вокруг распространения коронавирусной инфекции. Рассказав о мерах, направленных на преодоление последствий пандемии, и проводимой бесплатной всеобщей вакцинации населения, Президент Казахстана поблагодарил швейцарские компании за оказанную нашей стране гуманитарную помощь и содействие в борьбе с COVID-19.

    В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев и Ги Пармелан обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня, включая взаимодействие Казахстана и Швейцарии в рамках многосторонних структур. Была подтверждена готовность к продолжению конструктивного диалога по вопросам продвижения глобального мира и безопасности, обеспечения устойчивого развития, борьбы с изменением климата, содействия справедливому и эффективному трансграничному водопользованию в Центральной Азии.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Взаимный 14-дневный безвизовый режим могут ввести Казахстан и Египет
    Президент РК подчеркнул, что интеграция в ЕАЭС должна идти исключительно по экономическому треку - Руслан Желдибай
    Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
    5 113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов