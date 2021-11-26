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    Глава государства провел переговоры с Президентом Европейской Комиссии

    26 Ноября 2021, 23:09

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Программа официального визита Касым-Жомарта Токаева в Брюссель завершилась переговорами с Президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи, которая прошла в теплой и доверительной обстановке, стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы торгово-экономических и инвестиционных связей между Казахстаном и Европейским Союзом.

    В повестку переговоров вошли вопросы, связанные с постпандемическим восстановлением экономик, изменением климата, развитием сотрудничества в транспортно-логистической и гуманитарной сферах, проблемы глобальной и региональной безопасности.

    Глава государства подчеркнул готовность Казахстана создать все необходимые условия и предоставить индивидуальные инструменты для инвестирования и институциональную поддержку европейским инвесторам, заинтересованным в выходе на казахстанский рынок.

    Европейский Союз является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана в Центральной Азии. 75 % привлеченных в регион иностранных инвестиций приходится на долю нашей страны.

    Участники встречи высказали обоюдное стремление к поиску новых точек взаимодействия в таких перспективных направлениях, как «зеленая» экономика, устойчивая энергетика и горнодобывающая промышленность, агробизнес, IT-технологии, транзит и транспорт, финансы, здравоохранение и фармацевтика, образование и туризм.

    Президент Европейской Комиссии дала высокую оценку проводимым в Казахстане политическим и экономическим реформам, подтвердив приверженность Европейского Союза дальнейшему укреплению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия с нашей страной. Она также выразила поддержку подходам Казахстана по стабилизации ситуации в Афганистане и принимаемым мерам по оказанию гуманитарной помощи этой стране.

    В завершение Президент пригласил Урсулу фон дер Ляйен посетить Казахстан с официальным визитом.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Евросоюз Бельгия Европа
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