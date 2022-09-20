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    Глава государства провел переговоры с Президентом Австрии

    20 Сентября 2022, 19:31

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Борт № 1».

    Программу двусторонних переговоров Касым-Жомарта Токаева на полях 77-й Генеральной Ассамблеи ООН открыла встреча с Президентом Австрии Александром Ван дер Белленом

    Главы государств обсудили перспективы развития казахско-австрийского сотрудничества в политической, торгово-экономической сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

    Стороны подчеркнули взаимный настрой на дальнейшее развитие политического диалога и расширение торгово-экономических и инвестиционных связей.

    Касым-Жомарт Токаев отметил важность возобновления прямого авиасообщения между двумя странами, а также высказал заинтересованность в трансфере австрийских технологий в сферах возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства, цифровизации, туризма и инфраструктуры.

    Собеседники обменялись мнениями об актуальных вопросах международной повестки дня.


    Фото: t.me/bort_01
    ООН Президент Казахстана США Австрия
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