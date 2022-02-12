Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством Президента Казахстана в резиденции Акорда состоялось оперативное совещание Совета Безопасности, на котором был рассмотрен ряд актуальных вопросов национальной безопасности. Открывая мероприятие, Председатель Совета Безопасности Касым-Жомарт Токаев назвал первоочередной задачей защиту конституционных прав граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов доложил о ходе расследования событий «трагического января». По его словам, в настоящее время расследуется 3 024 уголовных дела. В ведении межведомственной следственной группы под руководством спецпрокуроров находится 177 дел по массовым беспорядкам и актам терроризма.
По данным органов прокуратуры, всего под стражей находится 779 лиц. Среди задержанных 24 члена ОПГ, 113 лиц имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои. После изучения личности, состояния здоровья и других материалов 109 гражданам аресты заменены на подписку о невыезде и личное поручительство. Прокуроры освободили еще 103 человека, имея ввиду недоказанность их участия в беспорядках. Тщательно проверяется каждое сообщение о пытках задержанных. Прокуроры находятся в контакте с адвокатами, правозащитниками и Уполномоченным по правам человека. Им предоставлен доступ в следственные изоляторы, ИВС и спецприемники для проверки условий содержания. Всего в прокуратуру поступило 305 жалоб задержанных. По 62 обращениям нарушения не подтвердились. По 170 фактам заведены уголовные дела по пыткам и превышению власти.
«В каждом случае будем детально разбираться, и привлекать к ответственности только при наличии неоспоримых доказательств», – заверил Генеральный прокурор.
С докладами также выступили председатель Комитета национальной безопасности, министр внутренних дел, министр обороны и заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел.
По итогам совещания Президентом государственным органам были даны поручения по тщательному объективному расследованию январских событий, защите прав задержанных граждан, своевременному информированию населения о ходе расследования.
- О ходе расследования уголовных дел по массовым беспорядкам в Алматы сообщила Генпрокуратура РК
- Амирбек Оспанбеков назначен руководителем Представительства Президента в Парламенте
- США поддержали приверженность Казахстана курсу на демократические преобразования
- Похищенное из оружейного магазина оружие изъято полицией Алматы
- Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью корпорации «КАМАЗ»
- Президент РК посетил комплекс «ТАНЕКО»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана