Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством Президента Казахстана в резиденции Акорда состоялось оперативное совещание Совета Безопасности, на котором был рассмотрен ряд актуальных вопросов национальной безопасности. Открывая мероприятие, Председатель Совета Безопасности Касым-Жомарт Токаев назвал первоочередной задачей защиту конституционных прав граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов доложил о ходе расследования событий «трагического января». По его словам, в настоящее время расследуется 3 024 уголовных дела. В ведении межведомственной следственной группы под руководством спецпрокуроров находится 177 дел по массовым беспорядкам и актам терроризма.

По данным органов прокуратуры, всего под стражей находится 779 лиц. Среди задержанных 24 члена ОПГ, 113 лиц имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои. После изучения личности, состояния здоровья и других материалов 109 гражданам аресты заменены на подписку о невыезде и личное поручительство. Прокуроры освободили еще 103 человека, имея ввиду недоказанность их участия в беспорядках. Тщательно проверяется каждое сообщение о пытках задержанных. Прокуроры находятся в контакте с адвокатами, правозащитниками и Уполномоченным по правам человека. Им предоставлен доступ в следственные изоляторы, ИВС и спецприемники для проверки условий содержания. Всего в прокуратуру поступило 305 жалоб задержанных. По 62 обращениям нарушения не подтвердились. По 170 фактам заведены уголовные дела по пыткам и превышению власти.

«В каждом случае будем детально разбираться, и привлекать к ответственности только при наличии неоспоримых доказательств», – заверил Генеральный прокурор.

С докладами также выступили председатель Комитета национальной безопасности, министр внутренних дел, министр обороны и заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел.

По итогам совещания Президентом государственным органам были даны поручения по тщательному объективному расследованию январских событий, защите прав задержанных граждан, своевременному информированию населения о ходе расследования.