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    Глава государства провел очередное заседание Совета Безопасности

    16 Июня 2023, 17:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Главы государства Касым-Жомарт Токаев состоялось очередное заседание Совета Безопасности, на котором были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения военной безопасности страны, передает МИА «Казинформ».

    Председатель Совета Безопасности заслушал доклады руководителей ряда заинтересованных государственных органов.

    Советом Безопасности рассмотрен проект Концепции перевооружения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и развития оборонно-промышленного комплекса до 2030 года.

    Выработаны системные меры по отдельным вопросам в области оборонной промышленности, государственного оборонного заказа, оборота вооружения и военной техники, развития инфраструктуры объектов обороны.

    По итогам заседания Президентом дан ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию системы обеспечения военной безопасности государства.

    Автор:

    Артем Волков

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