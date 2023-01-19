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    Глава государства провел консультации с председателями палат Парламента и Премьер-Министром

    19 Января 2023, 12:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент провел консультации с председателями палат Парламента и Премьер-Министром по роспуску Мажилиса Парламента и досрочному прекращению полномочий маслихатов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что народ Казахстана на референдуме поддержал политические преобразования, в том числе направленные на обновление порядка формирования Парламента и маслихатов.

    «В сентябрьском Послании я представил график предстоящих избирательных кампаний. В соответствии с ним в ноябре прошлого года состоялись внеочередные президентские выборы. Недавно была избрана часть депутатов Сената. Теперь нам предстоит провести выборы в Мажилис и маслихаты», – сказал Президент.

    В ходе консультаций, проводимых Главой государства в соответствии с 63 и 86 статьями Конституции, выступили председатель Сената Маулен Ашимбаев, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов и Премьер-Министр Алихан Смаилов.

    По итогам встречи Президент сообщил, что примет итоговое решение с учетом высказанных сегодня предложений.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Премьер-министр РК Мажилис Сенат Маслихат
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