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    Глава государства провел экстренное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области

    27 Августа 2021, 15:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел экстренное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших в чрезвычайной ситуации в Жамбылской области и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

    В мероприятии приняли участие Премьер-Министр, руководители правоохранительных и силовых органов. Министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и аким Жамбылской области участвовали в мероприятии в формате видеосвязи из Тараза.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Жамбылская область Происшествия Армия Видео Взрывы в Жамбылской области
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