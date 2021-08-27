Глава государства провел экстренное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел экстренное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших в чрезвычайной ситуации в Жамбылской области и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В мероприятии приняли участие Премьер-Министр, руководители правоохранительных и силовых органов. Министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и аким Жамбылской области участвовали в мероприятии в формате видеосвязи из Тараза.