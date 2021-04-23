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    Глава государства: Производство вакцины QazVac будет увеличено

    23 Апреля 2021, 11:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Производство вакцины QazVac будет увеличено, чтобы сделать ее доступной всем гражданам. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

    «Первая партия вакцины QazVac поступила в регионы страны. Производство вакцины будет увеличено, чтобы сделать ее доступной всем гражданам. Казахстан стал одним из немногих государств, создавших свою вакцину. Благодарю ученых и всех специалистов, участвовавших в ее разработке», - написал Глава государства.


    Напомним, в мае 2020 года ученые Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности (НИИПББ) разработали инактивированную вакцину QazCovid-in (QazVac). 15 мая 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала ее на своем сайте в качестве кандидатной вакцины для доклинических испытаний.

    Первая фаза клинических испытаний вакцины прошла на 44 гражданах (от 18 до 50 лет), вторая фаза завершилась 30 ноября 2020 года и прошла на 200 казахстанцах (от 50 и выше).

    В рамках третьей фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года были привиты 3 тысячи добровольцев. QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.

    22 апреля 2021 года заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов принял участие в отгрузке первой партии казахстанской вакцины QazVac (QazCovid-in), произведенной на базе НИИ проблем биологической безопасности.

    Первые 50 тысяч доз вакцины QazVac будут распределены в хабы «СК-Фармация» и далее будут доставлены на склады управлений здравоохранения всех регионов страны. 26 апреля текущего года начнется вакцинация населения вакциной QazVac. В мае планируется выпуск очередной партии в объеме 50 тысяч доз. Далее производство вакцины будет поэтапно увеличено до 500-600 тысяч доз в месяц.

    Автор:

    Президент Казахстана Наука Здравоохранение Безопасность Общество Коронавирус в РК Вакцинация QazCovid-in QazVaс
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