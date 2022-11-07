Глава государства призвал сохранить жемчужину Мангистау - озеро Караколь

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Уникальную достопримечательность Мангистауской области отметил на встрече с населением региона Глава государства – это искусственное озеро Караколь, где останавливаются многие перелетные птицы, некоторые из них занесены в Красную книгу, например, розовый фламинго, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

«Между тем экологи отмечают, что озеро стало мелеть. Высказываются мнения, что это связано со строительством автомобильного моста через канал Шора. Есть разные пути решения данной проблемы. Правительству необходимо тщательно изучить вопрос», - поручил Касым-Жомарт Токаев.

«Важно сохранить уникальный водоем. Одна из крайне актуальных проблем региона – опустынивание. Выветривание почв с каждым годом только усиливается. Движущиеся пески могут стать реальной угрозой существованию целых сел. Определенные работы по предотвращению опустынивания ведутся, но их эффективность незначительна», - сказал Президент.

Здесь показывает хорошие результаты высадка саксаула, отметил Глава государства. Следует усилить меры по противодействию опустыниванию, в том числе с применением данного подхода. По экологическим вопросам региона необходимо тесно взаимодействовать с независимыми экологами, общественными организациями и представителями профсоюзов. Важно привлечь к этой работе высококвалифицированных международных экспертов.

«Полагаю, что экологическая ситуация в регионе значительно улучшится, если компетентные органы будут принимать прозрачные и эффективные решения, будет высокая взаимная ответственность государства, бизнеса и граждан. Таковы основные приоритеты развития Мангистауской области. Акимат и Правительство должны рассмотреть поставленные задачи и обеспечить их полное исполнение», - заявил Президент.

Фото: ecojer.kz