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    Глава государства призвал немецкие компании инвестировать в Казахстан

    20 Июня 2023, 11:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На Казахстан приходится 80% торгового объема Германии в Центральной Азии. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в расширенном составе с Президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ключевые сектора нашего сотрудничества – это нефть и газ, производство, машиностроение, транспорт, логистика, возобновляемая энергия, сельское хозяйство. Столько сфер, столько секторов. Мы приглашаем новые германские компании инвестировать в зеленый рост, в инновации, водород, производство зеленой энергетики в Казахстане», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства отметил, что возлагает большие ожидания на совместный бизнес-форум.

    «У нас есть общие ожидания от казахстанско-германского инвестиционного форума, который пройдет сегодня после обеда. Я думаю, что этот форум и соглашения, которые будут достигнуты на правительственном и на бизнес уровне придадут новый импульс укреплению нашего торгового и инвестиционного сотрудничества», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры.

    Автор:

    Серик Сабеков

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