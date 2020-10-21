Глава государства призвал казахстанцев принять ответственное участие в предстоящих выборах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Обращении о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов призвал казахстанцев проявить активную гражданскую позицию и принять ответственное участие в предстоящих выборах. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Предстоящие выборы вновь продемонстрируют твердую приверженность Казахстана последовательной демократизации и модернизации политических институтов, которые обеспечат обновление политической системы страны», - сказал Глава государства.

Как отметил Президент, наша общая миссия – процветание Казахстана и благополучие наших граждан.

«В критически важные исторические моменты народ Казахстана неизменно проявлял единство и сплоченность. Уверен, и сейчас наш народ с достоинством примет на себя новую историческую миссию всесторонней модернизации государства. Казахстан станет сильнее и выйдет на новый этап развития в преддверии 30-летия Независимости. Призываю всех граждан нашего государства проявить активную гражданскую позицию и принять ответственное участие в предстоящих выборах в Мажилис Парламента и маслихаты». – обратился к казахстанцам Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня Глава государства подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

С полным текстом Обращения Главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов можно ознакомиться здесь.