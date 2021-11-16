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Глава государства призвал казахстанцев не останавливаться на достигнутом

16 Ноября 2021 17:31
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Глава государства призвал казахстанцев не останавливаться на достигнутом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Поэтапные реформы на протяжении 30 лет кардинально изменили нашу жизнь. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодняшнее заседание, как и всегда, проходит плодотворно. Прозвучал ряд эффективных, необходимых рекомендаций. Внимательно изучим их и при необходимости примем соответствующие решения. Через месяц страна отметит 30-летие Независимости. Это знаменательное событие для всего нашего народа, а также важный рубеж в развитии нашего государства», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI заседании НСОД.

В этой связи, по словам Главы государства, проводится определенная общественно значимая работа.

«Я придаю этому особое значение. В целом, реформы, которые осуществлялись поэтапно в течение 30 лет, кардинально изменили нашу жизнь. Это показало, что программы были правильными. Мы достигаем этого исторического рубежа как сильное государство и единая нация. Но не нужно останавливаться на достигнутом. Будем двигаться вперед», - отметил Президент.

К. Токаев подчеркнул, что работа по политической модернизации, изменению структуры экономики, развитию социальной сферы продолжается новыми темпами.

«Большой вклад в это вносит Национальный совет общественного доверия. Совет стал эффективным дискуссионным центром со дня его основания. Необходимые стране и жизнеспособные предложения переросли в реальную реформу. Для реализации инициатив Национального совета принято более 90 нормативно-правовых актов. В том числе законы, указы Президента и постановления Правительства, приказы министерств. Из этого следует, что Национальный совет работает эффективно. Совет ведет свою деятельность инклюзивно, открыто и системно. Его члены выезжают в регионы и часто встречаются с активными гражданами внутри страны. Таким образом, формируется опыт эффективной коммуникации с населением», - заключил Президент.


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#Президент Казахстана   #Общество   #Нацсовет  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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