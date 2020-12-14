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    Глава государства присвоил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» двум казахстанцам

    14 Декабря 2020, 13:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О награждении государственными наградами Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    О награждении государственными наградами Республики Казахстан

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. За выдающиеся достижения в экономическом развитии Республики Казахстан и производственной деятельности:

    присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан»:

    Басину Вадиму Борисовичу – исполнительному директору АО «АрселорМиттал Темиртау», город Темиртау Карагандинской области;

    Каиргельдину Мурату Амангельдиновичу – машинисту разреза «Восточный» АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», город Экибастуз Павлодарской области.

    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 3 декабря 2020 года

    № 461


    Автор:

    Президент Казахстана Акорда Общество
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