Глава государства присвоил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» двум казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О награждении государственными наградами Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

О награждении государственными наградами Республики Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За выдающиеся достижения в экономическом развитии Республики Казахстан и производственной деятельности:

присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан»:

Басину Вадиму Борисовичу – исполнительному директору АО «АрселорМиттал Темиртау», город Темиртау Карагандинской области;

Каиргельдину Мурату Амангельдиновичу – машинисту разреза «Восточный» АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», город Экибастуз Павлодарской области.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 3 декабря 2020 года

№ 461



