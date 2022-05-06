Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Глава государства присвоил звание Халық қаһарманы участникам ВОВ

    6 Мая 2022, 08:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан подписал Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «За мужество и героизм, проявленные в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, присвоить высшую степень отличия – звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан»: Абдыбекову Тулеугали Насырхановичу (посмертно) – снайперу второй стрелковой роты 302-го гвардейского стрелкового полка восьмой гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии; Несмиянову Александру Александровичу (посмертно) – командиру первого стрелкового батальона 690-го стрелкового полка 126-ой стрелковой Горловской Краснознаменной дивизии; Сулейменову Ибраиму (посмертно) – снайперу-наблюдателю второго отделения стрелкового батальона 100-ой отдельной стрелковой бригады», - говорится в тексте Указа.

    Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.


    Фото: spectr.com.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Память
    Новости по теме
    Новости по теме
    Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
    Третье заседание Национального курултая пройдет в Атырауской области
    Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане