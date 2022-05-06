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    Глава государства присвоил высшие воинские и специальные звания

    6 Мая 2022, 12:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины и квалификационные классы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства своим Указом постановил присвоить:

    воинское звание генерал-полковник

    Жаксылыкову Руслану Фатиховичу;

    классный чин государственный советник юстиции 1 класса

    Нурдаулетову Гизату Дауренбековичу;

    воинское звание генерал-лейтенант

    Изтлеуову Серику Бахытжановичу,

    Ильину Юрию Викторовичу;

    воинское звание генерал-лейтенант авиации

    Карбенову Нурлану Жанайдаровичу;

    специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности

    Сагимбаеву Ермеку Алдабергеновичу;

    специальное звание генерал-лейтенант полиции

    Кожаеву Марату Шадетхановичу;

    воинское звание генерал-майор

    Воронкину Константину Юрьевичу,

    Жазыкбаеву Шайх-Хасану Сатаркулулы,

    Жусупову Сакену Саутбайулы,

    Кульдикову Марату Мухаметкалиевичу,

    Кульшимбаеву Ибрагиму Даукесовичу,

    Сабидолданову Мухтару Солтанбековичу,

    Шекарбекову Сакентаю Амантаевичу;

    воинское звание генерал-майор авиации

    Кунурову Руслану Зарлыковичу,

    Топаеву Нурболату Еркебаевичу;

    специальное звание генерал-майор национальной безопасности

    Абдильманову Марату Мейрхановичу,

    Джумагалиеву Тамерлану Тельмановичу,

    Жунусову Танату Рымбековичу,

    Неталиеву Рустему Бикетовичу;

    специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан

    Аринову Чингису Сайрановичу,

    Байбосынову Батырбеку Бердыбаевичу,

    Исабекову Сакену Саиновичу;

    специальное звание генерал-майор полиции

    Адилову Санжару Аскеновичу,

    Арыстанову Атыгаю Газымбековичу,

    Сұлтан Бектөре Жеңісбайұлы,

    Таеву Думану Ашкеновичу,

    Файзуллину Ерлану Жумасеитовичу;

    классный чин государственный советник юстиции 3 класса

    Абаеву Ерлану Масгутовичу,

    Алиханову Марату Тлеукабыловичу,

    Дауешов Халидулла Зиноллаұлы,

    Ожарову Ризабеку Каримовичу,

    Умиралиеву Жандосу Жанибековичу;

    высший квалификационный класс 3 категории

    Ахметову Мурату Джамбуловичу,

    Елемесову Женису Фарахатулы,

    Ергарину Даурену Тлековичу,

    Жұмағали Асхат Жұмағалиұлы,

    Малахову Дмитрию Михайловичу,

    Раисову Улану Ермухановичу,

    Утееву Шаттику Тынымбаевичу,

    Шакенову Денису Владимировичу,

    Элиманову Жанату Калдыбековичу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Армия Вооруженные силы
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