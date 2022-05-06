Глава государства присвоил высшие воинские и специальные звания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины и квалификационные классы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства своим Указом постановил присвоить:

воинское звание генерал-полковник

Жаксылыкову Руслану Фатиховичу;

классный чин государственный советник юстиции 1 класса

Нурдаулетову Гизату Дауренбековичу;

воинское звание генерал-лейтенант

Изтлеуову Серику Бахытжановичу,

Ильину Юрию Викторовичу;

воинское звание генерал-лейтенант авиации

Карбенову Нурлану Жанайдаровичу;

специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности

Сагимбаеву Ермеку Алдабергеновичу;

специальное звание генерал-лейтенант полиции

Кожаеву Марату Шадетхановичу;

воинское звание генерал-майор

Воронкину Константину Юрьевичу,

Жазыкбаеву Шайх-Хасану Сатаркулулы,

Жусупову Сакену Саутбайулы,

Кульдикову Марату Мухаметкалиевичу,

Кульшимбаеву Ибрагиму Даукесовичу,

Сабидолданову Мухтару Солтанбековичу,

Шекарбекову Сакентаю Амантаевичу;

воинское звание генерал-майор авиации

Кунурову Руслану Зарлыковичу,

Топаеву Нурболату Еркебаевичу;

специальное звание генерал-майор национальной безопасности

Абдильманову Марату Мейрхановичу,

Джумагалиеву Тамерлану Тельмановичу,

Жунусову Танату Рымбековичу,

Неталиеву Рустему Бикетовичу;

специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан

Аринову Чингису Сайрановичу,

Байбосынову Батырбеку Бердыбаевичу,

Исабекову Сакену Саиновичу;

специальное звание генерал-майор полиции

Адилову Санжару Аскеновичу,

Арыстанову Атыгаю Газымбековичу,

Сұлтан Бектөре Жеңісбайұлы,

Таеву Думану Ашкеновичу,

Файзуллину Ерлану Жумасеитовичу;

классный чин государственный советник юстиции 3 класса

Абаеву Ерлану Масгутовичу,

Алиханову Марату Тлеукабыловичу,

Дауешов Халидулла Зиноллаұлы,

Ожарову Ризабеку Каримовичу,

Умиралиеву Жандосу Жанибековичу;

высший квалификационный класс 3 категории

Ахметову Мурату Джамбуловичу,

Елемесову Женису Фарахатулы,

Ергарину Даурену Тлековичу,

Жұмағали Асхат Жұмағалиұлы,

Малахову Дмитрию Михайловичу,

Раисову Улану Ермухановичу,

Утееву Шаттику Тынымбаевичу,

Шакенову Денису Владимировичу,

Элиманову Жанату Калдыбековичу.



