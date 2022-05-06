Глава государства присвоил высшие воинские и специальные звания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины и квалификационные классы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства своим Указом постановил присвоить:
воинское звание генерал-полковник
Жаксылыкову Руслану Фатиховичу;
классный чин государственный советник юстиции 1 класса
Нурдаулетову Гизату Дауренбековичу;
воинское звание генерал-лейтенант
Изтлеуову Серику Бахытжановичу,
Ильину Юрию Викторовичу;
воинское звание генерал-лейтенант авиации
Карбенову Нурлану Жанайдаровичу;
специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности
Сагимбаеву Ермеку Алдабергеновичу;
специальное звание генерал-лейтенант полиции
Кожаеву Марату Шадетхановичу;
воинское звание генерал-майор
Воронкину Константину Юрьевичу,
Жазыкбаеву Шайх-Хасану Сатаркулулы,
Жусупову Сакену Саутбайулы,
Кульдикову Марату Мухаметкалиевичу,
Кульшимбаеву Ибрагиму Даукесовичу,
Сабидолданову Мухтару Солтанбековичу,
Шекарбекову Сакентаю Амантаевичу;
воинское звание генерал-майор авиации
Кунурову Руслану Зарлыковичу,
Топаеву Нурболату Еркебаевичу;
специальное звание генерал-майор национальной безопасности
Абдильманову Марату Мейрхановичу,
Джумагалиеву Тамерлану Тельмановичу,
Жунусову Танату Рымбековичу,
Неталиеву Рустему Бикетовичу;
специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан
Аринову Чингису Сайрановичу,
Байбосынову Батырбеку Бердыбаевичу,
Исабекову Сакену Саиновичу;
специальное звание генерал-майор полиции
Адилову Санжару Аскеновичу,
Арыстанову Атыгаю Газымбековичу,
Сұлтан Бектөре Жеңісбайұлы,
Таеву Думану Ашкеновичу,
Файзуллину Ерлану Жумасеитовичу;
классный чин государственный советник юстиции 3 класса
Абаеву Ерлану Масгутовичу,
Алиханову Марату Тлеукабыловичу,
Дауешов Халидулла Зиноллаұлы,
Ожарову Ризабеку Каримовичу,
Умиралиеву Жандосу Жанибековичу;
высший квалификационный класс 3 категории
Ахметову Мурату Джамбуловичу,
Елемесову Женису Фарахатулы,
Ергарину Даурену Тлековичу,
Жұмағали Асхат Жұмағалиұлы,
Малахову Дмитрию Михайловичу,
Раисову Улану Ермухановичу,
Утееву Шаттику Тынымбаевичу,
Шакенову Денису Владимировичу,
Элиманову Жанату Калдыбековичу.