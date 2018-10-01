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Глава государства присудил премию папскому совету Ватикана

10 Октября 2018 11:44 303
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Глава государства присудил премию папскому совету Ватикана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев присудил премию «За вклад в межрелигиозный диалог» папскому совету Ватикана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Премию Глава государства вручил на открытии шестого съезда лидеров мировых и традиционных религий.

«Мы действительно благодарны святому престолу за большую и полезную работу по поддержке нашего форума. Хотел бы вручить данную премию в вашем присутствии. Кроме того, целый ряд религиозных лидеров удостоен государственных наград, памятных медалей, их по моему поручению вручит руководитель Секретариата съезда, председатель Сената нашего Парламента Касым-Жомарт Токаев», - сказал Нурсултан Назарбаев, обращаясь к участникам съезда.

Отметим, что в Астане стартовал шестой Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

В работе Съезда принимают участие представители более 82 делегаций из 46 стран мира, включая авторитетных политиков, религиозных лидеров ислама, христианства, иудаизма, буддизма, индуизма, даосизма, зороастризма, а также представителей международных, религиозных и общественных организаций, как Альянс Цивилизаций ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ЛАГ и др. VI Съезд состоит из двух пленарных сессий и четырех секционных заседаний. Темами дискуссий на секционных заседаниях являются: «Манифест «Мир. XXI век», как концепция глобальной безопасности», «Религии в меняющейся геополитике: новые возможности для консолидации человечества», «Религия и глобализация: вызовы и ответы», «Религиозные лидеры и политические деятели в преодолении экстремизма и терроризма».

 

 

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Ключевые слова: Съезд мировых религий, Астана,
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Автор:

Серик Сабеков

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