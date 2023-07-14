Глава государства принял заместителя Генсека ООН Владимира Воронкова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с заместителем Генерального секретаря ООН, главой Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым и исполнительным директором Исполнительного директората Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН Натальей Герман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.