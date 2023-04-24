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    Глава государства принял заместителей Председателя АНК

    24 Апреля 2023, 18:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев поздравил вновь назначенных заместителей Председателя Ассамблеи народа Казахстана Акбаржона Исмаилова и Аурику Дяк, выразив уверенность, что их солидный опыт поможет в работе на новой ответственной должности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Кроме того, Президент заслушал отчет заместителя Председателя – заведующего Секретариатом АНК Марата Азильханова о ходе подготовки XXXII сессии Ассамблеи.

    Как отметил Касым-Жомарт Токаев, сохранение единства и стабильности является главным условием успеха комплексных реформ во всех сферах жизнедеятельности нашего общества. По его словам, Ассамблея играет особую роль в реализации данной задачи.

    Глава государства обратил внимание на важность новых подходов и практических шагов для укрепления взаимопонимания представителей всех этнических групп и дальнейшей консолидации народа Казахстана.

    В завершении встречи Президент обозначил важные направления работы АНК. Он также сообщил, что на предстоящей сессии Ассамблеи будет затронут ряд важных вопросов идеологического и практического характера.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана АНК
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