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      Президент

    Глава государства принял вновь назначенных послов Казахстана

    5 Ноября 2022, 14:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент принял двух вновь назначенных послов Казахстана - - Бейбута Атамкулова и Алибека Бакаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Президент принял вновь назначенного посла Казахстана в Республике Узбекистан Бейбута Атамкулова.

    В ходе беседы Глава государства подчеркнул важность дальнейшего углубления стратегического партнерства и союзнических отношений, а также укрепления добрососедства между двумя странами. Президент обратил внимание на необходимость эффективной реализации ранее достигнутых на высоком уровне договоренностей.

    Глава государства также принял вновь назначенного посла Казахстана в Австрийской Республике, постоянного представителя Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене Алибека Бакаева.

    На встрече Президент отметил необходимость наращивания связей с Австрией и профильными международными организациями. По его словам, Казахстан придает особое значение развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Австрийской Республикой.

    Касым-Жомарт Токаев поставил перед дипломатами ряд конкретных задач по дальнейшему укреплению взаимодействия Казахстана с государствами-партнерами в двустороннем и многостороннем форматах.


    Фото: akorda.kz

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