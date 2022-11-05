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Глава государства принял вновь назначенных послов Казахстана

5 Ноября 2022, 14:57
Глава государства принял вновь назначенных послов Казахстана
5 Ноября 2022, 14:57

Глава государства принял вновь назначенных послов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент принял двух вновь назначенных послов Казахстана - - Бейбута Атамкулова и Алибека Бакаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президент принял вновь назначенного посла Казахстана в Республике Узбекистан Бейбута Атамкулова.

В ходе беседы Глава государства подчеркнул важность дальнейшего углубления стратегического партнерства и союзнических отношений, а также укрепления добрососедства между двумя странами. Президент обратил внимание на необходимость эффективной реализации ранее достигнутых на высоком уровне договоренностей.

Глава государства также принял вновь назначенного посла Казахстана в Австрийской Республике, постоянного представителя Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене Алибека Бакаева.

На встрече Президент отметил необходимость наращивания связей с Австрией и профильными международными организациями. По его словам, Казахстан придает особое значение развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Австрийской Республикой.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед дипломатами ряд конкретных задач по дальнейшему укреплению взаимодействия Казахстана с государствами-партнерами в двустороннем и многостороннем форматах.


Фото: akorda.kz

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