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    Глава государства принял вновь назначенного посла Казахстана в США Ержана Ашикбаева

    14 Апреля 2021, 16:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в США Ержана Ашикбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности дальнейшего развития расширенного стратегического партнерства с Вашингтоном.

    Как отметил Президент, Соединённые Штаты Америки являются крупнейшим инвестором в экономику Казахстана, активно развивается торгово-экономическое сотрудничество в области энергетики, сельского хозяйства и новых технологий. Наши страны имеют солидную договорно-правовую базу, продолжают плодотворное взаимодействие в культурно-гуманитарной и образовательной сферах.

    Глава государства дал Ержану Ашикбаеву ряд поручений, направленных на выстраивание взаимовыгодного сотрудничества с администрацией Президента Джозефа Байдена.

    Автор:

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Президент Казахстана Акорда США
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