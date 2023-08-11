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    Глава государства принял внештатного советника Суму Чакрабарти

    11 Августа 2023, 11:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Президент поблагодарил сэра Суму Чакрабарти за плодотворную работу, которую он провел на посту внештатного советника по вопросам экономического развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что высказанные им в рамках заседаний Высшего совета по реформам предложения нашли поддержку в ряде программных документов. Он также положительно оценил вклад Сумы Чакрабарти в совершенствование инвестиционной политики Казахстана.

    В свою очередь Сума Чакрабарти выразил признательность Главе государстве за оказанное высокое доверие.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Токаев Касым-Жомарт
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