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Глава государства принял верительные грамоты у послов ряда государств

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
27 Апреля 2021, 19:11
Глава государства принял верительные грамоты у послов ряда государств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана вновь назначенными чрезвычайными и полномочными послами ряда государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Верительные грамоты вручили Посол Республики Уганда Джонсон Огара Олва, Посол Республики Замбия Шедрек Чингембу Лувита, Посол Мальдивской Республики Омар Абдул Раззак, Посол Корейской Народно-Демократической Республики Хон Чхоль Син, Посол Великого Герцогства Люксембург Жорож Камиль Адольф Фабер, Посол Республики Исландия Аурни Тор Сигурдссон, Посол Черногории Милорад Шчепанович.

Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане и пожелал им успехов в деле дальнейшего укрепления двусторонних связей.

«Казахстан привержен развитию международного сотрудничества. Мы ориентированы не на «большую игру» на международной арене, а на «большие результаты» в сотрудничестве с вашими странами. Я надеюсь, что в будущем нам удастся продвинуть взаимодействие в различных сферах. Прошу вас еще раз донести мой месседж о том, что Казахстан настроен на установление тесных отношений с вашими государствами как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций», – отметил Глава государства.

В завершение церемонии Президент Казахстана передал свои теплые пожелания лидерам Уганды, Замбии, Мальдивской Республики, КНДР, Люксембурга, Исландии и Черногории.

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