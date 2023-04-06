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    Глава государства принял Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы

    6 Апреля 2023, 16:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев высказал свои добрые пожелания всем мусульманам нашей страны по случаю священного месяца Рамазан.

    Президент был проинформирован о благотворительных акциях, организованных Духовным управлением мусульман Казахстана в разных уголках страны в этот месяц.

    Наурызбай кажы Таганулы рассказал о работе муфтията по популяризации ценностей традиционного ислама в обществе и укреплению единства и согласия в стране.

    По словам Верховного муфтия, ДУМК объявило этот год Годом ислама и благополучного общества. В его рамках будет проведен ряд важных мероприятий. Также планируется реализация проектов, направленных на обновление национального самосознания и повышение авторитета традиционного ислама.

    Глава государства поддержал инициативы муфтията и отметил важность продвижения традиционного ислама в соответствии с духовными и культурными запросами нашего общества.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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