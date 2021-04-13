Глава государства принял Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы рассказал Президенту об основных направлениях текущей деятельности ДУМК и планах на предстоящий период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация об особенностях поста Ораза в условиях пандемии и проводимых муфтиятом благотворительных мероприятиях, а также о начале строительства в столице Исламской академии.

Глава государства высказал наилучшие пожелания мусульманам Казахстана в связи с наступлением священного месяца Рамазан. Президент призвал верующих с пониманием отнестись к ограничениям, действующим в условиях глобальной пандемии. Он высказал уверенность в том, что в ближайшее время эпидемиологическую ситуацию удастся стабилизировать, и мечети возобновят свою работу в полном объеме.

В свою очередь Верховный муфтий поздравил Касым-Жомарта Токаева с началом Рамазана и передал ему в дар недавно вышедшую в свет в издательстве «Муфтият» в 8 томах книгу «Тәпсірлердің таңдаулысы» («Избранный из тафсиров») – перевод на казахский и русский языки тафсира (толкования) Корана.

Напомним, ранее Глава государства поздравил казахстанцев по случаю начала месяца Рамазан.