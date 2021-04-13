Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Глава государства принял Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
13 Апреля 2021, 16:32
Глава государства принял Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы рассказал Президенту об основных направлениях текущей деятельности ДУМК и планах на предстоящий период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация об особенностях поста Ораза в условиях пандемии и проводимых муфтиятом благотворительных мероприятиях, а также о начале строительства в столице Исламской академии.

Глава государства высказал наилучшие пожелания мусульманам Казахстана в связи с наступлением священного месяца Рамазан. Президент призвал верующих с пониманием отнестись к ограничениям, действующим в условиях глобальной пандемии. Он высказал уверенность в том, что в ближайшее время эпидемиологическую ситуацию удастся стабилизировать, и мечети возобновят свою работу в полном объеме.

В свою очередь Верховный муфтий поздравил Касым-Жомарта Токаева с началом Рамазана и передал ему в дар недавно вышедшую в свет в издательстве «Муфтият» в 8 томах книгу «Тәпсірлердің таңдаулысы» («Избранный из тафсиров») – перевод на казахский и русский языки тафсира (толкования) Корана.

Напомним, ранее Глава государства поздравил казахстанцев по случаю начала месяца Рамазан.

Президент Казахстана   Религия   Акорда  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
Молодые ученые и эксперты обсудили проблемы казахстанской науки
Молодые ученые и эксперты обсудили проблемы казахстанской науки
На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве
На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве
На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца