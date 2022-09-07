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    Глава государства принял управляющего МФЦА Кайрата Келимбетова

    7 Сентября 2022, 14:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о текущих результатах работы Международного финансового центра «Астана», а также о выполнении поручений, данных Президентом на заседании Совета по управлению МФЦА в июне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    По словам управляющего центром Кайрата Келимбетова, в МФЦА зарегистрировано свыше 1500 компаний из 65 стран мира. Совокупный объем привлеченных инвестиций составляет 6,9 млрд долларов.

    Через биржу Astana International Exchange (AIX) привлечено свыше 321 млн долларов акционерного капитала и 2,1 млрд долларов долгового капитала.

    Судом МФЦА и Международным арбитражным центром в совокупности рассмотрено более 1200 споров.

    Глава государства также был проинформирован о том, что в недавнем отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) налоговый режим МФЦА признан соответствующим глобальным стандартам налоговой прозрачности.

    Президент отметил важную роль Международного финансового центра «Астана» в реализации задач по экономическому развитию страны и указал на необходимость усиления работы по привлечению иностранных инвестиций.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана МФЦА - фин. центр "Астана"
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