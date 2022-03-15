Глава государства принял управляющего МФЦА Кайрата Келимбетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял управляющего МФЦА Кайрата Келимбетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет об итогах работы Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) за 2021 год, а также о выполнении поручений по репатриации капитала и редомициляции компаний из зарубежных юрисдикций в Республику Казахстан.

Президент обратил внимание на особую важность указанных процессов, подчеркнув, что они не только обеспечат возврат крупных активов в Казахстан, но и продемонстрируют конкурентоспособность МФЦА на региональном уровне.

Как доложил Кайрат Келимбетов, на данный момент в МФЦА зарегистрировано 1236 компаний из 63 стран мира. Совокупный объем привлеченных инвестиций через площадку МФЦА составляет 6,2 млрд долларов. Через Биржу МФЦА Astana International Exchange (AIX) привлечено порядка 321 млн долларов акционерного капитала и 1,65 млрд долларов долгового капитала. Торговыми членами Биржи МФЦА являются 18 казахстанских и 11 международных брокеров.

Глава государства был проинформирован, что количество компаний, лицензируемых Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA), удвоилось за 2021 год и достигло 46. В прошлом году AFSA впервые выдал лицензию исламскому банку и компании исламского финансирования. Кроме того, Судом МФЦА и Международным Арбитражным центром в совокупности рассмотрено более 1000 споров.