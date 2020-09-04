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Глава государства принял Управляющего МФЦА Кайрата Келимбетова

4 Сентября 2020 12:32
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Глава государства принял Управляющего МФЦА Кайрата Келимбетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Управляющего Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) Кайрата Келимбетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Ключевыми темами обсуждения стали реализация Послания Президента народу Казахстана от 1 сентября 2020 года и восстановление экономического роста.

Глава государства сделал особый акцент на важности региональной координации работы по привлечению прямых и портфельных инвестиций.

Управляющий МФЦА проинформировал Президента о модернизации работы Центра, запущенной в соответствии со Стратегией развития до 2025 года.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений.


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#Президент Казахстана   #МФЦА - фин. центр "Астана"  
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