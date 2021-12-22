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Глава государства принял уполномоченного по защите прав предпринимателей

22 Декабря 2021 17:52
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Глава государства принял уполномоченного по защите прав предпринимателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял уполномоченного по защите прав предпринимателей Рустама Журсунова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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В ходе встречи Президенту было доложено о результатах проделанной работы за текущий год, а также о влиянии пандемии коронавируса на отечественный бизнес.

По словам Рустама Журсунова, за этот год в офис бизнес-омбудсмена поступило 3912 обращений, что на 15 % ниже, чем за аналогичный период прошлого года. 1463 обращения решены в пользу предпринимателей. Чаще всего затрагиваются вопросы закупок, земли, налогов, строительства.

Касым-Жомарту Токаеву также были представлены сведения по исполнению его поручений по внедрению регулирования «с чис­того листа». Соответствующий законопроект, устанавливающий базовые подходы новой регуляторной политики, находится на рассмотрении Сената Парламента. До 1 января 2024 года будет проведена ревизия всех устаревших обязательных требований к бизнесу. Конечная цель данных мер – полная цифровизация отношений между государством и бизнесом.

Глава государства положительно оценил результаты деятельности бизнес-омбудсмена и дал ряд поручений, направленных на выявление причин роста административных правонарушений в отношении бизнеса и выработку мер по их устранению.

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#Президент Казахстана   #Бизнес   #Права человека  
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