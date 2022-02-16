Глава государства принял Умирзака Шукеева
НУР-СЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял акима Туркестанской области Умирзака Шукеева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе, проделанной в Туркестанской области в 2021 году.
По словам Умирзака Шукеева, главный экономический показатель - валовый региональный продукт – в прошлом году вырос на 4,7 % по сравнению с 2020 годом. В агропромышленном комплексе произведено продукции на 906,5 млрд тенге, рост составил 101,7 %. Благодаря этому регион вышел на второе место в стране по объемам производства в сельскохозяйственной отрасли. Аким области сообщил, что по программе «Экономика простых вещей» профинансировано 315 проектов.
Президенту доложили о высоких темпах строительства в регионе. Объем строительных работ увеличился на 4,1 % по сравнению с 2020 годом. Умирзак Шукеев отчитался о том, что первый этап работы по формированию Туркестана как культурного и духовного центра тюркского мира завершен, заложена основная социальная инфраструктура. По его словам, утвержден новый комплексный план развития области на 2021-2025 годы.
Аким также доложил о том, что в соответствии с концепцией «слышащего государства» в качестве пилотного проекта в Сайрамском районе действует дискуссионный клуб «Парасат». Данный проект предусматривает встречи и открытые беседы руководителей правоохранительных органов региона с гражданами.
Касым-Жомарт Токаев, положительно оценив итоги развития Туркестанской области, поручил продолжить реализацию проектов и усилить работу по взаимодействию с населением.
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