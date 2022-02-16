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Глава государства принял Умирзака Шукеева

16 Февраля 2022 13:28
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Глава государства принял Умирзака Шукеева

НУР-СЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял акима Туркестанской области Умирзака Шукеева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе, проделанной в Туркестанской области в 2021 году.

По словам Умирзака Шукеева, главный экономический показатель - валовый региональный продукт – в прошлом году вырос на 4,7 % по сравнению с 2020 годом. В агропромышленном комплексе произведено продукции на 906,5 млрд тенге, рост составил 101,7 %. Благодаря этому регион вышел на второе место в стране по объемам производства в сельскохозяйственной отрасли. Аким области сообщил, что по программе «Экономика простых вещей» профинансировано 315 проектов.

Президенту доложили о высоких темпах строительства в регионе. Объем строительных работ увеличился на 4,1 % по сравнению с 2020 годом. Умирзак Шукеев отчитался о том, что первый этап работы по формированию Туркестана как культурного и духовного центра тюркского мира завершен, заложена основная социальная инфраструктура. По его словам, утвержден новый комплексный план развития области на 2021-2025 годы.

Аким также доложил о том, что в соответствии с концепцией «слышащего государства» в качестве пилотного проекта в Сайрамском районе действует дискуссионный клуб «Парасат». Данный проект предусматривает встречи и открытые беседы руководителей правоохранительных органов региона с гражданами.

Касым-Жомарт Токаев, положительно оценив итоги развития Туркестанской области, поручил продолжить реализацию проектов и усилить работу по взаимодействию с населением.

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#Президент Казахстана   #Туркестанская область   #Акимат  
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