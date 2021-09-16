Глава государства принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - В Душанбе состоялась сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин (в режиме видеоконференцсвязи), Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провели встречу в узком составе, затем переговоры были продолжены с участием членов делегаций.

Главы государств обменялись мнениями по ситуации в Афганистане, а также по вопросам международной и региональной безопасности, подвели итоги реализации приоритетных направлений деятельности Организации в 2021 году, определили планы на предстоящий период.

Касым-Жомарт Токаев в рамках встречи в узком формате проинформировал своих коллег о позиции Казахстана по актуальным вопросам взаимодействия государств-участников.

– На августовской внеочередной сессии Совета коллективной безопасности мы подробно обсудили вызовы и угрозы в связи с кардинально изменившейся ситуацией в Афганистане. Казахстан поддерживает высказанные на этой встрече подходы и предложения сторон. Готовы предметно работать над их реализацией. Считаем своевременной инициативу таджикской стороны по формированию при Объединенном штабе Оперативной мониторинговой группы. Это необходимо для организации взаимодействия компетентных органов государств-членов ОДКБ в целях отслеживания обстановки в Афганистане. Разделяем мнения партнеров о необходимости усиления работы по выявлению и нейтрализации террористических ячеек в наших странах, а также по противодействию пропаганде экстремизма и терроризма. Считаем необходимым оказать всемерное содействие укреплению таджикской границы, которая является южным рубежом и своеобразным «поясом безопасности» ОДКБ, – сказал Президент Казахстана.

Глава государства поддержал общую позицию ОДКБ о неприемлемости размещения афганских беженцев и иностранных военных баз на территории наших стран. Он сообщил, что, исходя из гуманитарных соображений и важности оказания международной помощи афганскому народу, в городе Алматы на временной основе размещен персонал полевых миссий системы ООН в Афганистане.

– По нашим наблюдениям, обстановка в Афганистане развивается в сторону серьезной дестабилизации, чреватой гражданской войной. Сформировано новое временное правительство. Его состав и его намерения получили разные оценки в мире. Образование новой талибской администрации, конечно, не означает, что в Афганистане наступило спокойствие и будут созданы необходимые условия для экономического развития. Здесь мы видим подводные камни, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана выразил озабоченность в связи с развитием ситуацией в Афганистане. По его мнению, социально-экономическая обстановка в этой стране движется в сторону гуманитарного кризиса.

– Считаю важным по возможности восстановить сложившиеся региональные торгово-экономические, транспортно-логистические и энергетические связи с Афганистаном. Полагаю необходимым продолжить плотное наблюдение за деятельностью новых властей для выработки долгосрочной стратегической линии в отношении Афганистана. Наш базовый ориентир – ожидаемые решения Совета Безопасности ООН, которых Казахстан намерен твердо придерживаться, – отметил Глава государства.

Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, в ООН Казахстан намерен взаимодействовать с Россией, постоянным членом Совета безопасности, и другими партнерами по ОДКБ.

– Предлагаю принять конкретные меры по координации действий и обеспечению взаимодействия в отношениях с новой афганской властью. Наш очевидный приоритет – выполнение новыми афганскими властями их обязательств по недопущению расползания угрозы терроризма в прилегающие страны и регионы. Это же касается наркотрафика и нелегальной миграции, борьба с которыми требует коллективной воли всех вовлеченных сторон, – подчеркнул Президент.

Вместе с тем он отметил и позитивные сдвиги в мировой геополитике.

– Главный из них – это встреча Президентов России и США в Женеве, итогом которой стала крайне важная договоренность по вопросам сохранения стратегического баланса между двумя крупнейшими ядерными державами. В рамках ОДКБ мы уже выразили политическую поддержку продлению Договора между Россией и США о стратегических наступательных вооружениях, – сказал Глава государства.

В ходе заседания Казахстан поддержал принятие трех международных соглашений – по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи, о материально-техническом и медицинском обеспечении войск ОДКБ, а также Протокола к Соглашению о миротворческой деятельности.

- Все они имеют большое значение, прошли глубокую проработку, в них учтены позиции сторон. Мы поддерживаем их подписание. В реализацию моего предложения, высказанного на декабрьской сессии, мы принимаем Решение о Спецпредставителе Генерального секретаря по миротворчеству. Признателен всем партнерам за поддержку. Уверен, что создание такого института придаст дополнительный импульс работе нашей Организации, - подчеркнул Глава государства.

Он также выразил благодарность российской стороне за поддержку его предложения о создании Международного агентства по биологической безопасности под эгидой ООН. Касым-Жомарт Токаев призвал всех партнеров поддержать Казахстан в продвижении этой инициативы в ООН.

Завершая свое выступление, руководитель казахстанской делегации поблагодарил Эмомали Рахмона за успешное председательство в ОДКБ, а также выразил готовность к активному сотрудничеству армянскими коллегами, к которым переходит председательство в Организации.

По итогам саммита лидеры государств-членов ОДКБ приняли Декларацию Совета коллективной безопасности. Как подчеркнул Президент Казахстана, это важный ориентир нашей общей работы и ясный сигнал мировому сообществу.

Также были подписаны и приняты следующие документы:

Соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств коллективной безопасности на территориях государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности.

Протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года.

Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О Плане мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию Организации Договора о коллективной безопасности».

Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О Схеме защищенной мультисервисной сети связи Организации Договора коллективной безопасности».

Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О Специальном представителе Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам миротворчества».

Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О Председателе Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности».

Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О начальнике Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности».

Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «Об Отчете об исполнении Бюджета Организации Договора о коллективной безопасности за 2020 год».

Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О Бюджете Организации Договора о коллективной безопасности на 2022 год».

Протокольное решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О председательстве в Организации, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности».





